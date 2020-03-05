Это «невозможно»: «Единая Россия» в Госдуме отказалась отдавать деньги сверх лимита вкладчикам лопнувших банков

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента фракция «Единая Россия» отказалась возвращать вкладчикам обанкротившихся банков деньги свыше лимита в 1,4 млн рублей, наделить их требования приоритетным статусом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект фракция большинства заблокировала сегодня в первом чтении. Инициативу, внесенную группой депутатов от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым, «единороссы» назвали невозможной и разрушительной для системы.

Как пояснил представлявший законопроект «эсер» Валерий Гартунг, по данным на середину декабря, в России насчитывалась 371 тысяча вкладчиков-кредиторов банков, и у 192 тысяч 900 человек вклад превышает лимит в 1,4 млн. Депутаты от «Справедливой России» предложили повысить лимит до 10 млн рублей, а граждан поставить в первую очередь кредиторов перед Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое сейчас имеет приоритет в возмещении средств от «лопнувшего» банка.

«Крупнейшим кредитором является АСВ – к нему перешли права на 1 943 млрд рублей от банков, которые находятся в состоянии банкротства, – уточнил Гартунг. – АСВ является контролирующим кредитором, и от того, как оно поведет процедуру банкротства, зависит, смогут ли граждане получить свои вклады. Повлиять на АСВ они не могут никак».

В этой ситуации, подчеркнул парламентарий, было бы справедливо, если бы государство рассчиталось с гражданами, «а потом возвращало все то, что по вине государства – прежде всего регулятора Центрального банка – было украдено у этих граждан».

По его словам, чтобы вернуть 178 тысячам пострадавших вкладчиков средства в рамках лимита в 1,4 млн рублей, требуется 21,8 млрд рублей. «У основной массы людей, которые потеряли деньги, суммы меньше чем 5 млн, – отметил депутат. – Но мы предложили до 10 миллионов. Таким образом, АСВ надо будет заплатить 96,7 млрд рублей и в полном объеме получат вклады 367 тысяч человек».

Между тем, депутат от «ЕР» Михаил Бугера от комитета по собственности и земельным отношениям заявил, что концепция законопроекта принята быть не может. Во-первых, пояснил он, в самом документе «эсеры» не обосновали порог в 10 млн рублей, а в финансово-экономическом обосновании указали лишь, что федеральный бюджет расходов не понесет, не уточнив объем нагрузки на банки для формирования фонда обязательного возмещения.

Кроме того, как заявил Бугера, изменение очередности кредиторов подрывает стабильно работающую на протяжении последних лет систему. «Деньги, которые получает АСВ, позволяют возместить выпадающие расходы из Фонда возмещения, который формируется за счет отчислений банков, – пояснил депутат. – Сейчас они возмещаются не в полной мере. Если законопроект вступит в силу, около по нашей оценке около 137 млрд рублей будет недополучено АСВ в процедуре банкротства». Именно это делает принятие идеи «эсеров» невозможной, заключил Бугера.

В ответ Гартунг обратил внимание, что 137 млрд рублей потребуются, если Центральный банк будет продолжать в том же темпе отзывать лицензии у кредитных организаций. «Но как мы знаем, они уже отозвали практически у всех, у кого можно было отозвать, – отметил он. – (…) С учетом того, какой профицит бюджета у нас – собранных но неизрасходованных денег в бюджете 6 трлн рублей. И мы не можем найти 96,7 млрд, чтобы решить проблему почти для 200 тысяч человек, которые потеряли последние деньги».

«Зачем мы собираем деньги в бюджет, если не для того, чтобы решать проблемы граждан? Это тот случай, когда мы решим проблемы граждан, которым тяжелее всех, и в эту ситуацию они попали не по своей вине», – указал Гартунг, отметив, что вкладчики поверили государству, выдавшему лицензии банкам, а когда тот обанкротился – не могут никак повлиять на действия АСВ, «которое распродает имущество банков за копейки». «Правоохранительные органы сквозь пальцы смотрят на обращения вкладчиков о том, что при процедуре банкротства у них на глазах уходит имущество, которое могло бы компенсировать их потери», – возмущенно сказал парламентарий.

Поддержавший идею «эсеров» либерал-демократ Александр Шерин отметил, что в России сложилась ситуация, когда не банки работают для народа, а люди стали пищей банков. «Государство оказалось не способно создать условия, а рассчитываются за это наши граждане», – подчеркнул он.

В попытке переубедить «единороссов» думская оппозиция дошла даже до политического шантажа. «Эсер» Игорь Моляков обвиняющее заявил, что на одну подсветку в Москве, «чтобы создать впечатление благополучия», тратятся миллиарды. «А что касается провинции – не можем выделить требуемую сумму», – подчеркнул он.

Вместе с тем Моляков пообещал довести до сведения жителей Чебоксар, кто именно заблокировал принятие законопроекта, и «Единая Россия» потеряет на этом десятки тысяч избирателей.

Такой постановкой проблемы воспользовались «единороссы», обвинив «эсеров в популизме. «То есть тот, кто за законопроект не проголосует, того перед избирателями будут выставлять в невыгодном свете, – обличающие заявил Бугера. – Огульно всех, кто не проголосовал за этот законопроект, объявят врагами вкладчиков!»

Аргументы думской оппозиции не помогли. За идею «эсеров» проголосовали только 89 парламентариев.

«Эсеры» после голосования все же оставили последнее слово за собой. «Популист – это представитель воли народа, – сообщил Бугере депутат Олег Нилов. – Вы уж тогда используйте русские слова: народовольческий закон, представленный народовольцем Гартунгом, мы не хотим поддерживать».

Москва, Татьяна Дорофеева

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