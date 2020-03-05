Госдума отказалась тревожить правительство и ЦБ неудобными вопросами о возросших продажах золота

Госдума отказалась выяснять причину продажи российскими банками больших объемов золота за валюту. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением запросить информацию у правительства и Центрального банка РФ на пленарном заседании выступили представители фракции КПРФ.

«Наши избиратели очень обеспокоены тем фактом, что в последнее время резко увеличились продажи золота, которое находится и в коммерческих банках, и по некоторым данным в Центробанке, – сообщил депутат Алексей Куринный. – Продажа выросла в несколько раз в 2019 году. По нашим коммерческим банкам информация такая: Сбербанк продал 5,5 тонн, ВТБ – 5,2 тонны, «Промсвязьбанк» 4,6 тонны, банк «Открытие» 4 тонны, «Газпромбанк» 3,6 тонны. Выручка от продажи была переведена, по нашим данным, в доллары США, что является не совсем понятной финансовой операцией. Поэтому мы просим и предлагаем поручить комитету Госдумы по финансовому рынку о причинах подобных действий и возможных потерях крупнейших банков РФ с государственным участием».

«Центробанк наращивает объемы золотых резервов и она постоянно увеличивается, – возразил ему председатель комитета Анатолий Аксаков. – На 1 января 2019 года объемы золота в долларовом исчислении были 89 млрд, на 1 января 2020 года 111 млрд долларов».

По его словам, коммерческие банки сами решают, что им продавать и покупать, а поскольку в конце года золото начинало расти – вероятно, его продавали, чтобы заработать. «Это нормальный бизнес, нет смысла никаких протокольных поручений поддерживать», – заключил он.

В итоге протокольное поручение большинство депутатов не поддержали.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.03.20

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