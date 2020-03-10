«Мы нашли способ извлечь выгоду из ситуации на рынках»: правительство и Центробанк придумали новую схему выкупа акций Сбербанка

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, который при его принятии позволит извлечь выгоду из сложившейся на мировых рынках ситуации при продаже акций Сбербанка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании думского комитета по бюджету и налогам заявил его председатель Андрей Макаров.

Суть законопроекта Макаров раскрывать не стал, пояснив, что документ сейчас «сверяет юрист». Комитет должен рассмотреть его сегодня по окончании пленарного заседания Госдумы.

«Мы видим, что происходит с рынками и акциями, – сообщил Макаров в ходе обсуждения законопроекта «О перечислении части доходов, полученных Центральным Банком РФ от продажи обыкновенных акций ПАО «Сбербанк России». – И вот в этой ситуации двое суток, вместо того, чтобы поздравлять женщин с праздником, пришлось отработать вместе с правительством и Центробанком. Мы женскую часть Центробанка поздравляли с праздником прямо на рабочем месте, все было хорошо. Появилось предложение, как извлечь выгоду из сложившейся ситуации».

«Мне кажется, нам удалось найти серьезные возможности, как извлечь выгоду из этой ситуации по конкретному вопросу», – сказал Макаров, пояснив, что поправки были подготовлены совместно с правительством и Центральным банком.

Представители правительства РФ и Центробанка, в свою очередь, сообщили, что в целом проект поддерживают, поскольку в ходе интенсивных консультаций удалось найти формулу, которая «должна устроить миноритарных акционеров без выставления оферты».

Законопроект предусматривает выход Центробанка из капитала Сбербанка. Предполагается, что выкуп акций Минфином будет происходить поэтапно за счет средств Фонда национального благосостояния. Всего ЦБ продаст пакет в 52,32% обыкновенных акций Сбербанка.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ однократно предложит миноритарным акционерам выкупить у них акции Сбербанка по цене первой сделки между регулятором и Минфином.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.03.20

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