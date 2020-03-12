Госдума оказалась перед угрозой коронавируса: депутата отправили на карантин

В связи с угрозой коронавируса Госдума отправила на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, побывавшего недавно во Франции. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

«Те люди, которые попали в зону, в обязательном порядке должны находиться на карантине. Поэтому в отношении депутата Катасонова это решение уже исполнено», – цитирует ее слова «Интерфакс».

Фракция ЛДПР в данный момент выявляет депутатов и их помощников, которые могли контактировать с Катасоновым. Все они также будут отправлены на карантин. Кабинет парламентария был подвергнут дезинфекции.

Примечательно, что с предложением отправить депутата на карантин выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Мы получили информацию из аэропорта «Шереметьево» от санитарных пограничных служб, они увидели в зале заседания, там, где сидит фракция ЛДПР, депутата Катасонова, который находился во Франции несколько дней и в понедельник вернулся, самолет был в терминале для опасных направлений. Ему был сказано две недели сидеть дома и никуда не выходить. Он появился здесь (в Госдуме) – вторник, среда, четверг, он уже может быть носителем этой инфекции. Во Франции он находился по собственной инициативе, это тоже недопустимо», – сказал Жириновский.

Более того, политик предложил досрочно лишить Катасонова депутатского мандата.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин согласился, что необходимо ввести меры предосторожности. «В этой связи на 14 дней, пока карантин не пройдет, коллеги, если вы поддержите, давайте примем решение об аннулировании пропуска в Госдуму, пускай проходит карантин, а затем, после этого, у него будет возможность такая. В отношении его помощников, с кем общался, должны быть такие же решения. И коллеги во фракции – с пониманием отнеситесь. Вот тот ряд, где находился наш коллега, и ряд выше и ниже – на карантин», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Среди перечисленных мер предлагалось обязать граждан, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана и других стран, где зафиксированы вспышки коронавируса, самоизолироваться на дому на 14 суток.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.03.20

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