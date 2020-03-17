Инфицированных может оказаться больше, чем считается: в Госдуме призвали начать проверку на коронавирус всех больных ОРВИ

России пора переходить на тотальный скрининг всех граждан с симптомами ОРВИ. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента. При этом политик, являясь врачом по образованию, выразил сомнения в эффективности российской методики выявления коронавируса у пациентов.

Как считает депутат, реальное число заболевших коронавирусной инфекцией в России сегодня намного больше той цифры, которая называется официально. «Надо переходить на тотальный скрининг всех больных респираторными инфекциями, – призвал он. – Я с некоторым изумлением отметил в одной из поликлиник Ульяновска, что тотального скрининга нет. Приходит человек, кашляет, сморкается, говорит «я хочу сдать анализ на коронавирус», а ему говорят: «Нет, вы сдать его не можете, потому что на коронавирус мы берем только у тех, кто приехал из стран, где есть заражение, либо контактировал с больным, либо если у нас будут супер-подозрения». То есть тотального контроля, который был в Китае и который сейчас есть в некоторых европейских странах, который позволил сделать распространение вируса более-менее контролируемым, в Российской Федерации нет».

Что касается диагностики, то в России до сих пор применяется только один метод. «Да, он отечественный, но он не очень обкатан, и это 6 часов первый этап, и необходимость подтверждения на втором этапе в Новосибирске, – рассказал Куринный. – В то время, как тесты, обкатанные в Китае – это два часа на первый этап, дешевые, отработанные, качественные, проверенные. Но у них нет сертификации – вот он, опять наш механизм – и значит сегодня ввоз и распространение этого диагностического средства влечет не только административную, но и уголовную ответственность для тех, кто его привезет и начнет продавать».

Депутат призвал коллег рассмотреть возможность либо ускорения сертификации подобной продукции, либо «при угрозе жизни и здоровью вообще отмены ее для той методики, которая диагностическая, не связана со здоровьем человека и не может нанести вред». При этом, сообщил Куринный, надежность российских тестов вызывает сомнения. В частности, один из специалистов на заседании думского комитета оценил эффективность отечественной методики не очень высоко. «Если две трети случаев она поймает, это будет хорошо», – уточнил парламентарий.

По данным официального портала мэра и правительства Москвы, на 15 часов число больных коронавирусной инфекцией в столице составило 53. Сутками ранее таких пациентов было лишь 33. В целом в России зафиксировано 93 случая коронавирусной инфекции, из них 90 у граждан России, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии.

Москва, Татьяна Дорофеева

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