Правительство РФ получит право регулировать цены на лекарства

Госдума в рамках борьбы с коронавирусом сегодня первом чтении приняла законопроект об установлении предельно допустимых розничных цен на лекарственные препараты и медицинские изделия. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ был внесен 3 марта депутатами от «ЕР» – спикером палаты Вячеславом Володиным, а также Сергеем Неверовым, Андреем Исаевым и Дмитрием Морозовым.

В докладе Морозов напомнил про ситуацию с резким подорожанием медицинских масок, и сообщил, что законопроект позволяет правительству РФ сдержать рост цен на лекарства при возникновении ЧС, угрозе распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и в случае необоснованного роста цен на эти товары – на 30% и более за 30 дней. Поправки предложено внести в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан».

Ввести регулирование цен правительство сможет на срок до 90 дней.

При этом, как подчеркнул Морозов, срок внесения поправок ко второму чтению установлен лишь до 18 часов вторника, 17 марта.

Парламентарии при обсуждении документа отметили, что пока административная «ответственность для тех, кто будет мародерствовать на ценах», заключается в штрафе в 3-5 тысяч рублей для физлиц и до 20 тысяч для юридических. Это не остановит аптеки, решившие заработать на панических настроениях, отметили депутаты от ЛДПР и КПРФ. Из ответа Морозова не следовало, что авторы документа готовы рассмотреть возможность повышения этих штрафов.

«Статья в КоАП действительно есть. Но она касается только лекарственных препаратов, она не касается изделий медицинского назначения – то есть за повышение цен на маски она распространяться не будет», – заявил депутат от КПРФ Алексей Куринный.

Парламентарий, до избрания в Госдуму работавший врачом-хирургом, также подчеркнул, что на его взгляд число заболевших в России сегодня намного больше той цифры, которая называется официально, и призвал начать тотальную проверку на коронавирус всех пациентов с ОРВИ.

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов со своей стороны отметил, что аналогия с законом о торговле – где говорится о росте цен на 30% и более за 30 дней – в случае с лекарственными препаратами не совсем уместна. «За 30 дней можно допустить очень большое распространение инфекционных заболеваний, – пояснил он. – Не стоит ли убрать эту норму и разрешить правительству сразу это делать?»

«То, о чем вы говорите, находится уже в плоскости регулирования закона о чрезвычайной ситуации, – возразил Морозов. – И там эта мера жестче и короче. Но наличие предварительного мониторинга правительства – я думаю, это хорошее дельное предложение».

«Нам нужно ко второму чтению посмотреть и возможно учесть все то, что здесь прозвучало, – указал, в свою очередь, спикер Госдумы. – С тем, чтобы дать правительству больше возможностей принимать решения в ходе борьбы с коронавирусом».

Исаев с трибуны Госдумы назвал пандемию чрезвычайной ситуацией, и не исключил, что в ситуации с коронавирусом парламенту придется принимать изменения и в Уголовный кодекс.

В итоге в первом чтении законопроект единогласно поддержали 383 парламентария. Во втором чтении документ будет рассмотрен уже завтра, 18 марта.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.03.20

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