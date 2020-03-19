«Право на изъятие масок у спекулянтов»: в Госдуме заговорили о мерах на случай ЧС из-за коронавируса

Российским региональным властям могут дать полномочия по изъятию медицинских масок и антиинфекционных препаратов у перекупщиков, завышающих цены в несколько раз. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Сегодняшнее законодательство недостаточно для быстрых реакций, которые необходимы в условиях чрезвычайных ситуаций, – подчеркнул он. – Мы видим, что сегодня необходимо введение ответственности в отношении лиц, которые нарушают карантинный режим. И мы понимаем, что нам придется – нравится это кому-то или нет – но дать на места губернаторам, регионам право на изъятие у спекулянтов медицинских изделий в случае ЧС».

Ситуации, когда медицинская маска стоимостью в полтора-два рубля, продается в интернете за 60 рублей, недопустимы, констатировал Шеин. Парламентарий призвал коллег подготовить «необходимый набор инструментария» к своему возращению в здание на Охотном ряду после региональной недели.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.03.20

В Госдуму хотят вызвать правительство для доклада о ситуации с коронавирусом. / То вниз, то вверх: рубль продолжает лихорадить. / В России зафиксирована первая смерть от коронавируса: были сопутствующие заболевания. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»