«Когда мы уйдем на карантин…» Госдума разрешит продажу через Интернет рецептурных лекарств

В России разрешат продавать через Интернет рецептурные медицинские препараты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект рассмотрела Госдума. Речь идет о ситуации с приобретением необходимых лекарств по выписанным врачами рецептам в условиях карантина.

Нижняя палата парламента не стала рассматривать в третьем, окончательном чтении законопроект о поправках в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «Об обращении лекарственных средств». Документом разрешалась дистанционная продажа безрецептурных препаратов. Однако докладчик по вопросу – депутат от «ЕР» Александр Петров обратился с просьбой принять постановление о возвращении законопроекта во второе чтение, «так как появилось новое обстоятельство».

«Мы смогли согласовать наши позиции с правительством по вопросу рецептурных препаратов», – сообщил Петров, пояснив, что для внесения этой нормы в законопроект необходимы консультации с юристами.

«Население ждет, – заявил Петров. – Особенно, когда мы уйдем на карантин. Люди с тяжелыми жизнеугрожающими состояниями не смогут пойти в аптеку». Подготовить документ ко второму чтению парламентарий пообещал «максимально быстро». «Нам нужна неделя», – сказал депутат.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.03.20

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