Госдума даст правительству РФ «чрезвычайные полномочия»

Нижняя палата российского парламента разрешит правительству самостоятельно пересматривать бюджет и использовать средства Резервного фонда на борьбу с коронавирусом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект принят сегодня Госдумой в первом чтении.

Документ, внесенный главой бюджетного комитета Госдумы Андреем Макаровым, предполагает, что правительство сможет само оперативно вносить правки в федеральный бюджет, перераспределять финансы, пополнять и тратить резервный фонд. Кроме того, законопроект дает кабинету министров право превышать объем госгарантий, установленный в 2020 году на уровне 30 млрд рублей.

Документ в первом чтении поддержали единогласно 348 депутатов. «Мы имеем правильный закон о предоставлении правительству чрезвычайных полномочий, – заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин. – Это правильно, поскольку мы имеем чрезвычайную ситуацию».

Парламентарий также подчеркнул, что в окончательном третьем чтении законопроект должен быть принят сразу после возвращения парламента с региональной недели.

«Очевидно, что большАя часть работников перейдет в режим неоплачиваемых отпусков либо отпусков на две трети тарифа по трудовому законодательству, – пояснил Шеин. – То, что принято решение об упрощенной процедуре получения больничного в отношении лиц, вернувшихся из других стран, это правильно. Но данный зонтик надо будет раскрывать в отношении тех работников, чья деятельность будет приостановлена в связи с карантином».

При этом Шеин призвал установить верхнюю планку компенсаций, отметив, что «если человек – топ-менеджер, и получает топ-зарплату, то мы не обязаны это компенсировать за счет бюджетных денег».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.03.20

Нефтяная «война на истощение»: глава «Лукойла» предупредил о падении доходов населения. / Покупатели квартир в ЖК «Аккорд Smart» требуют признать застройщика Ильгара Гаджиева мошенником. / «Отравленный воздух!..» Жириновский потребовал срочно построить новое здание Госдумы с душевыми для депутатов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»