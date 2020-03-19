«Если цена на бензин упадет до 25-30 рублей…» В Госдуме предложили антикризисную меру

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов намерен подготовить поправку в законодательство о снижении цен на автомобильное топливо. Выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента, народный избранник подчеркнул, что снижение цены на бензин до 25-30 рублей окажется более действенной мерой поддержки, чем нынешние меры правительства РФ.

Нилов констатировал, что россияне крайне обеспокоены резким падением курса рубля, хотя это явление и не ново для страны, хотя падение цен на нефть стало беспрецедентным по скорости. «Я предлагаю, коллеги, задуматься над тем правилом, которое было рождено недавно с подачи правительства и поддержки профильных комитетов – это правило делает такую связку, что с изменением цены на нефть цена на топливо меняется только в одну сторону: в сторону увеличения», – отметил парламентарий.

По его словам, в условиях борьбы с распространением коронавируса гражданам лучше пользоваться личным транспортом, чем общественным – однако обычный житель страны, заправляясь каждый день на одной и той же АЗС, не понимает: почему цена на нефть упала, а цена на топливо растет выше инфляции.

«Давайте разрубим этот узел! – призвал Нилов. – Если сегодня цена на топливо упадет даже пусть до 25-30 рублей, я вас уверяю, вот эта поддержка принесет гораздо больший эффект, чем многое из того, что сегодня предлагает правительство. И самое главное я вас уверяю, и курс доллара не будет таким ошеломляющим. В этой связке курса доллара и цены на нефть заложен, как показывает практика, интерес только одной группы – не самой бедной в нашей стране, группы нефтяников».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.03.20

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