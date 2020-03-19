российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 марта 2020, 18:20 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Госдума заблокировала запрос в правительство об импортных тестах на коронавирус

Сегодня нижняя палата российского парламента заблокировала запрос представителей фракции КПРФ в правительство РФ о введении тотального скрининга больных пневмонией россиян на коронавирус, и разрешении использовать для этого импортных тесты. С инициативой об этом выступили депутаты Алексей Куриный, Вера Ганзя и Николай Осадчий.

«В России до сих пор нет тотального скрининга, анализ берется строго у определенной группы, – подчеркнул депутат, врач по образованию Алексей Куринный. – Огромный массив с респираторными инфекциями, который проходит через наши поликлиники, никак не обследуется, и среди них могут быть, в том числе, и зараженные коронавирусной инфекцией».

«Без скрининга, без четкого понимания где, кто и как болен, мы не сможем принимать четкие противоэпидемические меры, – подчеркнул парламентарий. – Успехи большинства стран, которые сегодня противостоят этой угрозе, связаны сегодня именно со скринингом».

Куринный пояснил, что предложение касается запроса в правительство о возможности страны перейти на такой тотальный скрининг. «И второй момент связан с диагностикой, у нас одна система используется в РФ, – отметил он. – Она требует много времени, и мощности ее не хватает. Мы предложили запросить правительство о возможности использовать и другие системы, уже апробированные в других странах».

«Соответствующее письмо отправлено министру и Анне Юрьевне Поповой», – лаконично сообщил глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, отметив, что вопрос коммунистов рассмотрели накануне на заседании комитета.

В итоге инициативу коммунистов поддержал только 91 парламентарий, все остальные предпочли вообще не голосовать.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.03.20

Госдума разрешила себе принимать законы при отсутствии кворума. / Из-за коронавируса прекратил работу туроператор «Индиго-Тур». / В России число больных коронавирусом выросло до 199. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Мораторий на штрафы и коммуналку: Госдума запросит у правительства антикризисный план

Госдума разрешила себе принимать законы при отсутствии кворума

«Если цена на бензин упадет до 25-30 рублей…» В Госдуме предложили антикризисную меру

Госдума даст правительству РФ «чрезвычайные полномочия»

«Отравленный воздух!..» Жириновский потребовал срочно построить новое здание Госдумы с душевыми для депутатов

«Когда мы уйдем на карантин…» Госдума разрешит продажу через Интернет рецептурных лекарств

«Право на изъятие масок у спекулянтов»: в Госдуме заговорили о мерах на случай ЧС из-за коронавируса

В Госдуму хотят вызвать правительство для доклада о ситуации с коронавирусом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Политика, Россия, Госдума, Коронавирус из Китая,