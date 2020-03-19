Госдума заблокировала запрос в правительство об импортных тестах на коронавирус

Сегодня нижняя палата российского парламента заблокировала запрос представителей фракции КПРФ в правительство РФ о введении тотального скрининга больных пневмонией россиян на коронавирус, и разрешении использовать для этого импортных тесты. С инициативой об этом выступили депутаты Алексей Куриный, Вера Ганзя и Николай Осадчий.

«В России до сих пор нет тотального скрининга, анализ берется строго у определенной группы, – подчеркнул депутат, врач по образованию Алексей Куринный. – Огромный массив с респираторными инфекциями, который проходит через наши поликлиники, никак не обследуется, и среди них могут быть, в том числе, и зараженные коронавирусной инфекцией».

«Без скрининга, без четкого понимания где, кто и как болен, мы не сможем принимать четкие противоэпидемические меры, – подчеркнул парламентарий. – Успехи большинства стран, которые сегодня противостоят этой угрозе, связаны сегодня именно со скринингом».

Куринный пояснил, что предложение касается запроса в правительство о возможности страны перейти на такой тотальный скрининг. «И второй момент связан с диагностикой, у нас одна система используется в РФ, – отметил он. – Она требует много времени, и мощности ее не хватает. Мы предложили запросить правительство о возможности использовать и другие системы, уже апробированные в других странах».

«Соответствующее письмо отправлено министру и Анне Юрьевне Поповой», – лаконично сообщил глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, отметив, что вопрос коммунистов рассмотрели накануне на заседании комитета.

В итоге инициативу коммунистов поддержал только 91 парламентарий, все остальные предпочли вообще не голосовать.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.03.20

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