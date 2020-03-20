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Пятница, 20 марта 2020, 17:14 мск

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Центробанк не видит необходимости в валютных интервенциях из-за обвала курса рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отказалась комментировать тему курса рубля, который значительно ослабел после срыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти и обвалом котировок «черного золота». По ее словам, сейчас регулятор не видит необходимости вмешиваться в ситуацию.

«Курс у нас плавающий, мы курс не комментируем. Никакого уровня – ни психологического, ни иного, как триггера, чтобы мы начали предпринимать действия по курсу, нет, – заявила Набиуллина. – Безусловно, мы мониторим ситуацию на валютных рынках, на всех финансовых рынках. Для того, чтобы не допустить риска финансовой нестабильности, и здесь у нас есть полный арсенал действий. И в том числе помимо регулярных интервенций, которые мы делаем в рамках бюджетного правила, всегда есть возможность валютных интервенций на рынке, если для этого будет необходимость. Сейчас такой необходимости нет».

При этом Набиуллина признала, что значительное влияние на падающий курс рубля оказала история с ОПЕК. Темы, связанные с этим соглашением, обсуждались на разных площадках, отметила она.

«Эффект от выхода из соглашения сильно усилен ситуацией на мировых финансовых рынках, ситуацией с распространением коронавируса и тем, как она влияет на спрос и предложение, и в этом смысле, конечно, ситуация непростая, – сказала глава Банка России. – И предложение нефти растет, при том что уже есть избыток на рынке, и одновременно падает спрос. Тем не менее, для нас главное быть готовыми к любому развитию ситуации. Накоплена финансовая устойчивость – банковская и в целом экономики, которая позволяет выдержать эти ситуации».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.03.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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