Госдуме предложили поднять штрафы для спекулянтов медицинскими масками

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий резкое повышение штрафов за завышение цен на лекарственные препараты и медицинские изделия. Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторами документа выступили депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым. В пояснительной записке «эсеры» указали, что госрегулирование цен на такие товары будет введено уже принятым законом, однако смехотворные штрафы сведут к минимуму все усилия правительства.

За необоснованное повышение цен депутаты предлагают установить ответственность для граждан в виде штрафа в размере от 75 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 150 тысяч до 600 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 150 тысяч до 600 тысяч рублей, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юридических лиц авторы документа предложили наказывать штрафами от 2 млн до 6 млн рублей или приостанавливать их деятельность на срок до 90 суток. Пока аналогичные меры предусмотрены за торговлю контрафактными или недоброкачественными лекарствами.

19 марта Госдума в третьем чтении приняла закон, вводящий госрегулирование цен на лекарства и медицинские изделия. «Принятие данного закона непосредственно связано с массовым завышением цен на средства индивидуальной защиты – медицинские маски, а также иные лекарственные средства и медицинские изделия в условиях масштабного распространения опасного инфекционного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2», – говорится в пояснительной записке депутатов. При этом юридической ответственности за продажу по завышенным ценам лекарств и медицинских масок в законодательстве РФ до сих пор нет.

«Предусмотренная Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях общая ответственность за нарушение установленных правил торговли лекарственными средствами в виде административных штрафов на граждан – в размере до трех тысяч рублей, а на юридических лиц – до тридцати тысяч рублей, явно не соответствуют общественной опасности и чрезвычайному характеру положения», – считают «эсеры».

Москва, Татьяна Антонова

Москва. Другие новости 24.03.20

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