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Четверг, 26 марта 2020, 18:15 мск

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Госдума в экстренном порядке рассмотрит антикоронавивусные инициативы

Нижняя палата российского парламента намерена в экстренном порядке собраться на пленарные заседания, чтобы рассмотреть инициативы, связанные с противодействием угрозе коронавирусу. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты будут работать предстоящую неделю, несмотря на объявленные президентом РФ каникулы.

«Мы ждем, что на вторник законопроекты будут вынесены в первом чтении, поправки будут вынесены для рассмотрения во втором чтении, с тем чтобы до конца недели все законопроекты были приняты», – цитирует Володина «Интерфакс».

В обращении к нации глава государства объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат, чтобы сдержать распространение коронавируса. Он также высказал предложения по поддержке населения, малого и среднего бизнеса, а также по пополнению бюджета через новые налоги.

В частности он призвал работодателей не допустить роста безработицы и предложил увеличить пособие по безработице с 8000 рублей до МРОТ (12 130 рублей). Он также предложил продлевать автоматически все пособия и льготы в следующие шесть месяцев.

В случае сокращения доходов человека более чем на 30% президент предложил вводить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. В ближайшие три месяца всем семьям, имеющим право на материнский капитал, он пообещал выплачивать дополнительно по 5 тысяч рублей на ребенка.

Москва, Анастасия Смирнова

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© 2020, РИА «Новый День»

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