Госдума в экстренном порядке рассмотрит законопроект о введении режима ЧС

Законопроект о праве правительства РФ вводить режимы ЧС и повышенной готовности может быть рассмотрен Госдумой во вторник сразу в трех чтениях. Об этом сегодня заявил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает «Интерфакс».

Законопроект в Госдуму внесло правительство 26 марта. Вместе с этим документом предполагается рассмотреть поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, усиливающие ответственность за нарушение карантина, поправки в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» – устанавливающие особенности оказания медпомощи в условиях ЧС, и проект закона «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка».

Основной законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» дает Кабмину право вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части. Правительство сможет устанавливать и правила поведения населения в этих случаях. Кроме того, новый закон даст право кабмину ограничивать цены на лекарства по составленному им же списку.

«Принятие закона обеспечит защиту здоровья населения и нераспространение новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Российской Федерации, поддержку и обеспечение законных интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и возможность оперативного принятия мер, направленных на оптимизацию деятельности федеральных органов исполнительной власти при осуществлении ими полномочий в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности», – говорится в пояснительной записке к документу.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.03.20

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