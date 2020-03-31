Госдума отказалась слушать доклад вице-премьера Голиковой о коронавирусе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отказался приглашать в нижнюю палату парламента вице-премьера РФ Татьяну Голикову для доклада о ситуации с коронавирусной инфекцией. «Вот эти разговоры, которые ничем кроме разговоров не заканчиваются, надо прекращать», – сообщил Володин сегодня на пленарном заседании Госдумы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о своем предложении пригласить Голикову на «правительственный час» парламентариям напомнил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин. Он призывал коллег сделать это еще месяц назад, когда ситуация еще не была настолько серьезной. «Если возможно, хотелось бы уточнить, планируем ли мы это делать?» – поинтересовался Шеин.

В ответ спикер Госдумы напомнил, что месяц назад большинство депутатов согласилось не приглашать Голикову, а включить в координационный совет по ситуации с коронавирусом вице-спикера Госдумы Александра Жукова. «Он включен в совет, у него есть вся информация, – заявил Володин. – Мы можем эти вопросы с ним обсуждать». Кроме того, в ближайшее время начнутся встречи руководителей думских профильных комитетов с премьер-министром Михаилом Мишустиным, уточнил он.

«Вопрос борьбы с коронавирусом – главный, поддержки граждан – приоритетный, оказание помощи малым и средним предпринимателям также находится у нас на контроле», – заверил Володин, подчеркнув, что у Шеина есть «возможность и обсуждать, и быть вовлеченным в эту работу».

«Давайте, коллеги, вносить свой вклад, но реальный. Вот эти разговоры, которые ничем кроме разговоров не заканчиваются, надо прекращать», – подытожил спикер Госдумы.

По данным на 30 марта в России зафиксировано уже 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 31.03.20

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