Госдума приняла в первом чтении «пакет антиэпидемических» законопроектов

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента в первом чтении одобрен весь пакет «антиэпидемических» законопроектов. Профильные комитеты должны в течение часа разобраться с поправками, после чего все четыре документа будут рассмотрены во втором чтении. Предполагается, что третье чтение состоится также сегодня.

В частности, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, авторы законопроекта – спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников – предложили на семь лет отправлять в колонию. Намеренное нарушение карантина с такими же тяжкими последствиями должно расцениваться как экстремизм и диверсия, сообщил Крашенинников.

Вопросов у парламентариев ужесточение мер для нарушителей карантина не вызвало. Однако при голосовании один из 320 парламентариев все же воздержался.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 31.03.20

В России из-за пандемии переносят сроки вступительных экзаменов в вузах. / Госдума отказалась слушать доклад вице-премьера Голиковой о коронавирусе. / В России растет смертность от коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»