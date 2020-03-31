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Вторник, 31 марта 2020, 10:58 мск

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Госдума приняла в первом чтении «пакет антиэпидемических» законопроектов

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента в первом чтении одобрен весь пакет «антиэпидемических» законопроектов. Профильные комитеты должны в течение часа разобраться с поправками, после чего все четыре документа будут рассмотрены во втором чтении. Предполагается, что третье чтение состоится также сегодня.

В частности, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, авторы законопроекта – спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников – предложили на семь лет отправлять в колонию. Намеренное нарушение карантина с такими же тяжкими последствиями должно расцениваться как экстремизм и диверсия, сообщил Крашенинников.

Вопросов у парламентариев ужесточение мер для нарушителей карантина не вызвало. Однако при голосовании один из 320 парламентариев все же воздержался.

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