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Вторник, 31 марта 2020, 11:36 мск

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Регионам разрешат не возвращать в федеральный бюджет 78 млрд рублей

Сегодня нижняя палата российского парламента во втором чтении поддержала законопроект, продляющий для регионов срок выплаты кредитов в федеральный бюджет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ поддержали 311 депутатов, трое воздержались.

Как сообщил в своем докладе автор законопроекта, глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров, в результате принятия законопроекта 78 млрд рублей по казначейским кредитам останутся в регионах, срок выплаты наступит только в 2021 году.

«Очень много говорили в этом зале о том, что необходимо представить хотя бы какой-то аналог бюджетных кредитов. Мы продлеваем, увеличиваем срок казначейских кредитов, которые сегодня могут выдаваться до 90 дней – до 180 дней, – сообщил Макаров. – Это важнейшее средство оперативной поддержки регионов».

Кроме того, парламентарий предложил создать «специальную комиссию, связанную с бюджетной росписью для оперативного рассмотрения переброски тех или иных видов расходов, чтобы все это оставалось под парламентским контролем».

Госдума рассмотрит законопроект в третьем чтении сегодня на заседании.

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