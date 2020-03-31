Госдума утвердила «антикоронавирусный» пакет законопроектов: правительству разрешили вводить режим ЧС

Нижняя палата российского парламента одобрила в третьем окончательном чтении законопроект, наделяющий правительство РФ правом вводить режим чрезвычайную ситуацию на всей территории страны или на ее части. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ был рассмотрен сегодня сразу в трех чтениях. Возражений у депутатов предлагаемые меры не вызвали, однако при итоговом голосовании один из 319 парламентариев воздержался.

Согласно законопроекту, кабинет министров наделяется правом на введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения граждан.

Правительство также сможет регулировать цену на лекарства, список которых само же и составит, а также будет устанавливать особый порядок регистрации и обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Изменения вводятся и в порядок регулирования государственных и муниципальных закупок.

Кроме того, Госдума в трех чтениях приняла закон, регулирующий начисление пособий по безработице и ежемесячных выплат в связи с рождением первого или второго ребенка, усилила для граждан ответственность за нарушение карантина и распространение фейковой информации о ситуации с коронавирусом.

«Приняты все законопроекты из блока приоритетных законов, предложенных к рассмотрению правительством РФ, депутатами Государственной думы, где мы ставим главную задачу – борьбу с коронавирусом и меры оказания помощи, поддержки нашему населению», – подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 31.03.20

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