Госдума согласилась дать россиянам налоговые каникулы

Сегодня нижняя палата российского парламента во втором чтении приняла президентский законопроект о кредитных каникулах для физических и юридических лиц, пострадавших из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Как передает корреспондент РИА «Новый День», рассмотреть документ в третьем чтении депутаты планируют завтра.

Как пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поправки о кредитных каникулах вносятся по поручению главы государства – эта мера призвана поддержать граждан, а также малый и средний бизнес из отраслей, которые наиболее пострадали от коронавирусной пандемии.

Так, согласно документу, заемщики смогут обращаться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы до 6 месяцев, если доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячным за прошлый год.

«Кредитная организация должна рассмотреть обращение в течение 5 дней», – уточнил Аксаков, отметив, что обратиться в банк заемщик может даже по телефону. При этом кредитная организация имеет право попросить заемщика представить документы, подтверждающие, что его доход действительно серьезно упал.

«Заемщик имеет право представить эти документы в течение 90 дней, – сообщил Аксаков. – Если он находится на карантине, или по другим причинам не может их представить, у него есть 90 дней. Но если он за этот срок не представит документы, то вступает в силу тот договор, который действовал до предоставления каникул, в том числе с пени и санкциями».

Определить отрасли, наиболее сильно пострадавшие от пандемии, должно будет правительство РФ, отметил парламентарий.

Законопроект во втором чтении единогласно поддержало 280 депутатов. В третьем чтении планируется его рассмотреть уже завтра, 1 апреля.

Ранее сегодня Госдума сразу в трех чтении рассмотрела и приняла пакет законопроектов, разрешающих правительству вводить режим ЧС, ожесточающих наказания за нарушение карантина и устанавливающих крупные штрафы за фейки о коронавирусе.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 31.03.20

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