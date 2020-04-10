Набиуллина: Бизнес активно просит банки реструктуризировать кредиты

В России со 2 по 7 апреля на 22% выросло количество обращений малого и среднего бизнеса в системно значимые банки за реструктуризацией кредитов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции в Москве. По ее словам, количество заявок превысило 21 тысячу.

«Рассмотрено более 4,5 тыс обращений, это почти в 4 раза больше чем за предыдущий период с 20 марта по 1 апреля», – уточнила она, подчеркнув, что регулятор видит позитивный отклик банков на такие обращения. В частности, как сказала Набиуллина, удовлетворено уже около 97% от рассмотренных обращений, еще около 16 тысяч заявок находится на рассмотрении.

Вместе с тем, комментируя общую ситуацию в банковской сфере, глава ЦБ отметила, что в конце марта выросли вклады населения в банках. «Вклады населения в последнюю неделю марта выросли сразу на 0,5%, значительно компенсировав снижение предыдущих недель, – уточнила она. – Это могло быть связано как с завершением периода повышенного спроса на товары, так и с некоторым увеличением депозитных ставок банками – за последнюю декаду на 23 базисных пункта до 5,38%».

По ее словам, средства предприятий в банках по итогам месяца также достаточно существенно выросли, «что поддерживает банковскую ликвидность на комфортном уровне».

В то же время, как отметила Набиуллина, отмечается рост кредитной активности. Займы российских компаний увеличились на 2,5%, и почти половина прироста пришлась на последнюю неделю марта. Глава ЦБ считает, что это может быть связано с необходимостью предприятий компенсировать выпадающие денежные потоки для оплаты текущих затрат – особенно во время нерабочей недели, а также с ожиданиями, что банки в последующем могут ужесточить свою кредитную политику.

Вместе с тем, как сказала Набиуллина, некредитные финансовые организации расширяют каналы дистанционного развития. «Пенсионные фонды исправно платят пенсии в соответствии со своими обязательствами», – заверила она.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.04.20

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