Банки не хотят пересматривать кредитные договоры россиян

Банки не спешат идти навстречу физическим лицами в сфере реструктуризации их задолженности по кредитам. ОБ этом сообщила сегодня на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, с 20 марта россияне направили более 107 тысяч таких заявлений об изменении условий кредитных договоров в связи со снижением дохода из-за эпидемии коронавируса.

«84 тысячи, а это 79% заявок – по потребительским кредитам, и 23 тысячи, это 21% по ипотечным, – отметила она. – При этом с 1 по 7 апреля поступило 76 тысяч заявлений, что в 2,5 раза больше, чем за период с 20 по 31 марта. Мы видим, что скорость подачи заявлений растет».

На 7 апреля банки рассмотрели 76 тысяч заявлений (71% от поступивших). Удовлетворено было только около 15% от рассмотренных заявлений – 9 тысяч по потребительским и 2,5 тысячи – по ипотечным, отказано в удовлетворении 65 тысячам, уточнила Набиуллина. Еще 31 тысяча обращений не рассмотрена.

«Действительно, пока большая доля отказов на реструктуризацию этих кредитов», – признала она, отметив, что текущая статистика пока отражает ту, что была до вступления в силу закона о реструктуризации.

«Первые данные о рассмотрениях и отсрочках платежей в рамках нового закона мы планируем получать уже на следующей неделе», – пояснила глава ЦБ, подчеркнув, что если какой-то банк окажется менее лояльным к своим клиентам, чем другие, с ним регулятор будет работать отдельно.

«Нельзя дать людям сейчас потерять почву под ногами из-за кредитов, которые им временно затруднительно обслуживать по независящим от них негативным обстоятельствам», – подытожила Набиуллина.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.04.20

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