Перспектива-2022: ЦБ РФ ожидает восстановления цен на нефть до 45 долларов за баррель

Центробанк полностью пересмотрел экономический прогноз на три года, заложив в него консервативный взгляд на цены на нефть. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции. По мнению регулятора, к концу этого года они поднимутся до 25 долларов за баррель, а в 2022 году достигнут уровня в 45 долларов США.

«Предполагаем их медленное повышение в среднем с 15 долларов США во втором квартале до 25 долларов США за баррель в четвертом квартале. Накоплены огромные запасы нефти, произошло глубокое падение глобального спроса, это будет сдерживать восстановление нефтяных цен даже в условиях 100% выполнения новых соглашений ОПЕК+», – уточнила Набиуллина.

По ее словам, далее в прогнозном горизонте по мере обновления мирового спроса и снижения запасов ожидается постепенный рост цен на нефть до 45 долларов США за баррель в 2022 году.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.04.20

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