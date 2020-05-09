Депутатов Госдумы обязали носить маски и перчатки

Совет Государственной думы принял решение обязать депутатов присутствовать на заседаниях в средствах индивидуальной защиты. Как следует из протокола, речь идет о медицинских масках и перчатках.

«Принято решение, на заседаниях Государственной Думы депутаты <...> должны присутствовать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки)», – говорится в документе, опубликованном на сайте Госдумы.

Очередное пленарное заседание нижней палаты парламента намечено на 12 мая.

Москва, Светлана Антонова

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