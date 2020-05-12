Госдума поставит точку в спорах по аренде коммерческих площадей

Госдума поправит правительственный законопроект, позволяющий арендаторам торговых площадей в одностороннем порядке без штрафов расторгать договоры аренды. По словам главы думского комитета по бюджету Андрея Макарова, законопроект с поправками будет вынесен на второе и третье чтение завтра, 13 мая.

Макаров сообщил, что получает письма от арендодателей, которые считают, что в таком виде документ принимать нельзя. «Содержание писем напоминает известную картину «Бриллиантовая рука»: «Гипс снимают, клиент уезжает, все пропало!» – сообщил депутат. – И обратное, от арендаторов, которые говорят, что законопроект нужно принимать немедленно и в неизменном виде».

Макаров пояснил, что инициатива правительства «серьезно меняет сложившуюся ситуацию на рынке». «Спор между владельцами крупнейших торговых центров и торговыми сетями вряд ли можно считать спором самых обездоленных людей на свете, – обратил внимание парламентарий. – Тем не менее, эти вопросы связаны с интересами миллионов людей».

В этой ситуации комитет по бюджету подготовил поправки, согласно которым нормы правительственного законопроекта ко второму чтению должны быть изменены с учетом «соблюдения баланса между арендодателями и арендаторами». «Недопустима ситуация, когда сегодня арендодатели могут выкручивать арендатору руки и делать что угодно, а арендатор оказывается фактически без прав, – уточнил Макаров. – Точно так же мы считаем, что будет неправильно, если мы завернем эту ситуацию в обратную сторону, и выкручивать руки теперь будет арендатор».

Комитет планирует рассмотреть поправки к законопроекту во вторник, и уже завтра документ будет вынесен на пленарное заседание Госдумы во втором и третьем чтениях, сообщил Макаров.

Москва, Татьяна Дорофеева

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