«Не будем заниматься популизмом!» Спикер Госдумы сравнил системы здравоохранения РФ и США

Российская система здравоохранения лучше доказала свою эффективность в борьбе с угрозой распространения коронавируса по сравнению с американской. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

«Российская система здравоохранения, об нее ноги многие вытирали, доказывает, что она более эффективная, чем та же американская, – сказал он. – В Америке – да, медицина достигла многого, есть чему поучиться. Но здравоохранение – хуже. Именно поэтому гибнут там люди, потому что 27 млн не имеют страховок. Им выдали по 1,2 тысячи долларов, а нахождение две недели на ИВЛ – 72 тысячи долларов. Взяли бы и выдали эту сумму, что же не выдают? Поэтому не будем здесь заниматься популизмом!»

Володин обратил внимание, что в России разворачиваются десятки тысяч койко-мест. «На тысячу, две тысячи мест в ключевых регионах, а в Москве десятки тысяч, – отметил он. – А оборудование каждого койко-места стоит почти миллион».

Как сообщал «Новый День» в России общее число больных коронавирусом во вторник выросло до 232 243 (+4,9%), за прошедшие сутки выявлено 10 899 заболевших в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4704 (43,1%).

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.05.20

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