«Чего вы сами себя позорите?..» Жириновский выступил за лишение полномочий депутатов, выступающих на телешоу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишать мандатов депутатов Госдумы за участие в телешоу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с такой инициативой политик выступи на пленарном заседании нижней палаты парламента, обратив внимание, что накануне трое представителей фракции «Единая Россия» находились в студии передачи «Время покажет».

«Ну вы же не специалисты… чего вы сами себя позорите? Специалисты не могут разобраться, что такое коронавирус и как с ним бороться! – сказал Жириновский. – А вы идете для чего? Показать, что вы нарушаете дисциплину? Вы себя не уважаете? Свои семьи пожалейте!»

«Я предлагаю: если хотя бы один депутат Госдумы заразится здесь, в зале, и заболеет – тех депутатов, кто ходит на эти телевизионные тусовки, досрочно полномочия прекратить!» – подчеркнул лидер ЛДПР.

Предложения об открытии парикмахерских и туристических компаний, выдвинутые коллегами в ходе телешоу, Жириновский назвал «антигосударственной пропагандой».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также призвал коллег думать об окружающих и участвовать в телешоу дистанционно – через парламентскую систему видеосвязи.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.05.20

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