Думская оппозиция заставила «Единую Россию» отложить принятие закона о едином реестре граждан

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента ожесточенные споры вызвал разработанный налоговиками законопроект о едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении. По предложению представителей фракции «Единая Россия», документ, рассмотрение которого было запланировано в режиме третьего чтения, был направлен обратно во второе, а идея внести его в повестку дня завтрашнего заседания натолкнулась на противодействие думской оппозиции.

Как сообщил депутат от «ЕР» Александр Хинштейн, во втором чтении законопроект был принят 17 апреля, «однако после его принятия возникла необходимость внесения в него двух поправок технического характера», которые должны были ускорить появление регистра. В этой связи парламентарий предложил вернуть законопроект во второе чтение, предложение поддержали 248 депутатов при одном воздержавшемся. Поправки зачитаны не были, однако, по словам депутата от ЛДПР Сергея Иванова, изменения «просто переносят вступление закона в силу на 2023 год».

«Насколько я помню, на Совете Думы было принято перевести во второе чтение и отложить этот закон», – заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев, однако спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на это уточнил, что решение было несколько иное: проголосовать по поправкам во втором чтении и не рассматривать в третьем.

В результате под шум в зале за принятие законопроекта с поправками во втором чтении проголосовало 244 депутата, и 75 отдали голоса против.

После этого Хинштейн предложил рассмотреть документ в окончательном чтении завтра, 13 мая. «У депутатов была возможность внести свои поправки и предложения. Мы считаем, что законопроект готов и его надо принимать как можно скорее, потому что он крайне полезен для наших граждан», – сказал депутат.

Однако против такого ускоренного принятия закона высказался вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. «Просим перенести рассмотрение на более поздний срок. Не исключаем, что в процессе подготовки к третьему чтению могут появиться еще поправки, которые комитет будет просить вернуть во второе чтение и принять их», – отметил он.

В ответ спикер Госдумы вызвал к микрофону представителя заинтересованного ведомства – заместителя руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Виталия Колесникова. «Пожалуйста, актуальность этого законопроекта, необходимость как можно быстрее принять, и соответственно ваша оценка готовности законопроекта», – попросил его пояснить Володин.

«В реестре нет никаких данных о доходах граждан, об их имуществе, нет никаких данных, которые позволяют идентифицировать их любые политические пристрастия», – заверил Колесников, подчеркнув, что «реестр очень жестко защищен с точки зрения персональных данных, его оператором предполагается ФНС России». С точки зрения ФНС, такой реестр крайне необходим, поскольку, например, сейчас в стране нет точных данных о численности семей с детьми, отметил он.

Между тем, такое объяснение не убедило противников реестра. Депутат Коломейцев потребовал провести по законопроекту парламентские слушания, подчеркнув, что в Госдуму поступило обращение 47 ученых и «вот такая кипа обращений граждан» о том, что закон требует фундаментальной доработки. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов, в свою очередь, указал заместителю главы ФНС, что тот в своей защитной речи выдал недостоверную информацию, и в России уже сейчас есть точные данные о количестве семей с детьми. «Если нам такие речи говорят, то это вызывает вопросы о профессиональной пригодности», – констатировал он.

Хинштейн со своей стороны заявил, что работа над документом шла с сентября прошлого года, и у всех заинтересованных лиц, по его мнению, была возможность выразить свое мнение. При этом те депутаты, которые больше всего критикуют законопроект, не выдвинули ни одной поправки в него. В качестве последнего аргумента Хинштейн сделал заявление о том, что законопроект, который был на треть переписан профильным комитетом, разрабатывался ФНС под руководством нового премьера Михаила Мишустина, и именно глава правительства представлял документ в первом чтении в Госдуме. Таким образом, как сказал Хинштейн, критика законопроекта воспринимается им как критика действующего курса правительства РФ. Правда, при этом «единоросс» согласился отложить законопроект на неделе – «но не более».

Депутат Иванов со своей стороны напомнил, что законопроект был принят во втором чтении вообще без обсуждения поправок. Вместе с тем, он подчеркнул, что документ не является первоочередным в ситуации с пандемией коронавируса, и не предлагает никаких антикризисных мер – а именно такие инициативы сейчас Госдума рассматривает в ускоренном порядке.

В итоге лоббистам закона о едином реестре граждан пришлось идти на уступки. Спикер Госдумы предложил внести документ в третьем чтении на следующей неделе, а до того провести все необходимые обсуждения и консультации.

Москва, Татьяна Дорофеева

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