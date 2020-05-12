«Кроме беды, ничего не принесет»: в Госдуме раскритиковали правительство за закон о «цифровом эксперименте»

Правительственный законопроект о внедрении цифровых технологий в России вызвал неоднозначную реакцию депутатов Госдумы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», нижняя палата парламента большинством голосов поддержала документ, но спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал кабинет министров за внесение подобных инициатив, а представители думской оппозиции назвали законопроект «преждевременным».

Ранее Госдума приняла закон о проведении в Москве с 1 июля 2020 года эксперимента с установлением особого правового режима для развития цифровых технологий. Речь идет, в частности, об искусственном интеллекте и нейротехнологиях. Согласно принятому сегодня документу, внедрение цифрового эксперимента будет касаться всех регионов страны.

Несмотря на договоренность об особом регламенте работы Госдумы в условиях ограничительных мер из-за коронавируса, правительственный документ вызвал бурную дискуссию. Думская оппозиция указала, что законопроект не относится к числу первоочередных, а значит – может подождать полномасштабного обсуждения по выходу из режима самоизоляции.

В ходе обсуждения депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг заявил, что документ подготовлен «слабо». «Очень важный законопроект, – охарактеризовал документ парламентарий. – Но, к сожалению, он, мягко говоря, слабо написан». При этом он предложил правительству представить ко второму чтению оценку регулирующего воздействия, уточнить перечень видов деятельности, в которых допускается экспериментальный режим, уточнить список требований к участникам.

«А почему этот эксперимент Москве нельзя проводить в общепринятом цифровом поле и кто будет отвечать за ущерб юридических и физических лиц в результате неудачного эксперимента?» – поинтересовался депутат от КПРФ Николай Арефьев. На это заместитель министра экономического развития Владислав Федулов сообщил, что вопрос об эксперименте в Москве уже решен, сейчас речь идет обо всех российских регионах. «Закон этот преждевременный, ненужный, голосовать за него не надо. Он, кроме беды, ничего не принесет», – заявил Арефьев.

Спикер Госдумы со своей стороны подверг критике правительство за внесение подобных документов. Володин обратил внимание, что в зале пленарных заседаний находятся сотни депутатов, а вентиляция отключена. В этих условиях парламент должен рассматривать только первоочередные законопроекты, касающиеся антикризисных мер, необходимых в условиях угрозы распространения коронавируса.

«Зачем вы эти вопросы в повестку вносите? – поинтересовался спикер Госдумы у представителей правительства. – Зачем мы это обсуждаем, тем более в сокращенном режиме? Да, они хотят, чтобы мы без дискуссий все это приняли. Пришли, убежали. Нельзя так. Значит, у вас не уверенности, и нет основания. Придите в другое время, чтобы слушания провели и с фракциями обсудили».

В итоге законопроект в первом чтении поддержало 282 депутата, против проголосовало 40, один воздержался.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его основной целью является «создание правовых условий для ускоренного появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций (с использованием таких цифровых технологий, как искусственный интеллект, распределенный реестр, нейротехнологии, квантовые технологии и прочих» по перечню, определяемому правительством РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

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