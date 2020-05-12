Госдума спросит у правительства о странных критериях при выплате «путинского» повышенного пособия по безработице

Нижняя палата российского парламента запросит у правительства РФ информацию о реализации поручения президента РФ Владимира Путина о выплатах повышенного пособия по безработице до 12 200 рублей. Как прозвучало сегодня на пленарном заседании Госдумы, многие россияне, оставшиеся без работы в период ограничительных мер, не смогут рассчитывать на «путинскую» надбавку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением обратиться в правительство выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин. «15 апреля президентом РФ было дано поручение правительству России установить размер пособия по безработице для граждан, вставших на биржу труда после 1 марта, в размере 12 200 рублей, – напомнил он. – Однако в правительственном постановлении введено два критерия: постановка на учет после 1 марта, и расторжение договора после 1 марта. В результате большая часть наших граждан, особенно те, с кем работодатели оформляли неофициальные договоры, оказалась с пособиями в 1,5 тыс рублей. Предложение профильному комитету по труду: запросить в правительстве информацию о приведении правительством постановления в соответствие с официальным поручением президента».

Представитель думского комитета по труду Ярослав Нилов со своей стороны подтвердил, что проблема действительно существует. Парламентарий пояснил, что ранее подобное письмо уже было направлено в правительство Михаила Мишустина, однако комитет готов повторно обратиться в адрес кабинета министров.

В результате Госдума приняла соответствующее поручение комитету.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.05.20

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