«Деньги у населения есть»: «ЕдРо» в Госдуме отказалось бесплатно выдавать россиянам защитные маски

Фракция «Единая Россия» в Госдуме заблокировала предложение обратиться в правительство РФ с инициативой бесплатной раздачи гражданам масок и перчаток. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с такой идеей обратился депутат от КПРФ Валерий Рашкин, подчеркнув, что в части регионов ношение средств индивидуальной защиты стало обязательным, а за нарушение грозят серьезные штрафы.

«Введение обязательного ношения масок и перчаток в регионах – это тяжелейшая ноша для граждан РФ, она практически непосильная, – сказал Рашкин. – В богатой Москве богатым москвичам на семью в три человека приходится не менее 20 тысяч рублей платить, чтобы выполнить этот режим. Не выполнишь – огромные штрафы, превышающие даже ту помощь, которую предположительно могут иметь москвичи. Предлагается маски и перчатки выдавать за счет бюджета».

Депутат также обратил внимание, что те маски и перчатки, которые сейчас продают в столичном метро – несертифицированные, а оборот денежной наличности будет способствовать заражению, а не обезопасит».

Между тем, глава думского комитета по охране здоровья, «единоросс» Дмитрий Морозов в ответ заявил, что его комитет идею Рашкина не поддерживает – потому что маски в стране есть, а гражданам президент пообещал материальную помощь.

По словам парламентария, ранее по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина в нижней палате парламента была создана рабочая группа из представителей нескольких профильных комитетов, которая работала «в отношении регулирования цены на маски и медицинские изделия». «Помните, был принят закон, чтобы обеспечить доступность этих средств?» – напомнил Морозов.

«Единоросс» заверил, что в России «каждую неделю есть прирост производства масок на 10%, что сопровождается в том числе и снижением их цены, если, конечно, она не определяется перекупщиками». За апрель, по данным Морозова, было произведено более 138 млн масок и более 100 млн масок закуплено.

При этом, как заверил представитель «ЕР», у населения есть средства на приобретение средств индивидуальной защиты. «Меры поддержки граждан и их семей, которые вчера озвучил президент в первую очередь, я перечислять не буду», – заявил он.

В результате предложение бесплатно выдавать россиянам во время ограничительных мет в связи с угрозой коронавируса маски и перчатки поддержало только 74 депутата. Против и воздержавшихся, как обычно, не было: представители партии власти просто проигнорировали голосование.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.05.20

Госдума спросит у правительства о странных критериях при выплате «путинского» повышенного пособия по безработице. / Госдума разрешит задним числом изменить договор о покупке акций Сбербанка. / Под Тверью предотвратили теракт. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»