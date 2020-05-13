Депутат Госдумы назвал главных виновников развала российской системы здравоохранения

Отвечать за развал системы здравоохранения в России должен не только новый министр Михаил Мурашко, но и прежние руководители и кураторы этой сферы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов. Парламентарий отметил, что в ходе сегодняшнего правительственного часа в нижней палате парламента следовало бы организовать дистанционное участие экс-главы Минздрава Вероники Скворцовой, вице-премьера Татьяны Голиковой, главы минфина Антона Силуанова, руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина и министра промышленности Дениса Мантурова.

Как сказал Нилов, министр здравоохранения Михаил Мурашко занимает эту должность чуть больше 100 дней, и не сможет дать ответы на вечные вопросы депутатов. «Но есть вопросы, на которые он должен знать ответ – 7 лет он возглавлял Росздравнадзор, который и ответственен за контроль над ценовой политикой в области лекарств и медицинских изделий, – подчеркнул Нилов. – Я бы предложил коллегам в Государственной думе переходить на тот формат, что демонстрирует правительство и президент. Когда не только один министр будет отвечать на вопросы депутатов. Почему не организовать в онлайн-режиме присутствие Вероники Скворцовой, которая точно ответственна за всю предыдущую историю? А до нее Татьяна Голикова, которая курировала эту отрасль. Конечно, должны отвечать за эту горе-реформу министр Силуанов, а до него – Кудрин, который сейчас возглавляет Счетную палату, министр Мантуров – который должен ответить, почему маски с тысячной наценкой продаются даже в аптеке Госдумы. Кто ответит за эту спекуляцию? Где налоговая служба – получены ли налоги с этих тысячных доходов спекулянтов? Где прокурор? Где министр МВД?»

Парламентарий отметил, что на данный момент все усилия силовиков направлены только на то, чтобы заставить граждан соблюдать режим самоизоляции с помощью задержаний и штрафов, а не на выявление подобных спекуляций. Нилов подчеркнул, что, если сейчас не будут сделаны выводы и найдены виновные, в следующий раз «мы опять столкнемся с этими граблями».

Депутат заверил, что будет предлагать такой формат «правительственного часа» с вызовом «на ковер» всех руководителей министерств «в следующий раз, когда мы будем обсуждать экономику». «Понятно, что за коронакризисом идет экономический, с еще более разрушительными последствиями», – подчеркнул Нилов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.05.20

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