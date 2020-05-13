Коронавирус подтвержден у пяти депутатов Госдумы

В Государственной думе коронавирус подтвержден у пяти депутатов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, открывая пленарное заседание.

«У нас с вами пять депутатов заболевших. Поэтому еще раз хочу напомнить, чтобы все соблюдали все меры предосторожности», – сказал он.

По его словам, сейчас один из парламентариев выписан, а двое остаются на больных койках. «И двое дома, учитывая, что у них результат анализа положительный, но переносят пока в домашних условиях», – уточнил Володин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.05.20

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