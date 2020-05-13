Хроническое недофинансирование: Счетная палата заявила о необходимости увеличить госзатраты на здравоохранение

Счетная палата считает необходимым значительно расширить нацпроект «Здравоохранение» и скорректировать соответствующие планы в регионах. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова, выступая сегодня в ходе правительственного часа в Государственной думе.

По оценке Счетной палаты, общие расходы РФ на здравоохранение оцениваются в 3,6% ВВП, в последующие два года этот размер не увеличится. «Для сравнения, в других странах этот процент составляет и 9%, и 10%», – подчеркнула Изотова.

По ее словам, расходы на зарплату в медицинских организациях составляют до 80% от всего финансирования организации, что «существенно ограничивает возможность полноценного лечебно-диагностического процесса».

«Счетная палата считает, что увеличение финансирования отрасли просто необходимо», – заявила замглавы ведомства. Деньги должны пойти не только на зарплаты врачам, но и закупку современного оборудования, внедрение цифровых технологий и новых программ обучения медработников.

Изотова обратила внимание, что летальность от коронавируса в РФ остается самой низкой среди стран с высоким количеством заболевших, однако между российскими регионами есть большие различия в уровне смертности от COVID-19. Это может указывать на недостаточную эффективность принимаемых мер в некоторых субъектах, а также на низкую доступность и качество медпомощи, считает она.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался, стоит ли рассматривать увеличение финансирования федеральных медучреждений, или только ФОМС при рассмотрении бюджета на следующий год. Регионы в первую очередь финансируют свои медучреждения, а вузовские медицинские центры остаются на втором плане, пояснил он. «Ближе регионам, которые распоряжаются ФОМСом, все-таки своя медицинская сеть», – отметил Володин.

«Счетная палата не первый раз говорит об увеличении ассигнований по разным статьям отрасли в целом», – подтвердила Изотова, заявив, что ведомство намерено предложить ряд кардинальных изменений, связанных с модернизацией системы ОМС.

Москва, Татьяна Дорофеева

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