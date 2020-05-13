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Среда, 13 мая 2020, 16:04 мск

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Жириновский связал заражение COVID-19 с прививками от гриппа

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Заболеваемость коронавирусной инфекцией может быть связана с отсутствием прививок, в частности, от гриппа. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе правительственного часа в Государственной думе. «Я уверен, что большинство заболевших прививок от гриппа никогда не делали», – сказал политик.

«Хорошо, если вакцина будет к 1 августа – в сентябре. Но ведь не все будут делать ее. Миллионы откажутся прививаться от этого коронавируса! В прошлом году сколько сделали прививок? 42 миллиона. А еще 70 млн – саботажники? Вот они сегодня и болеют! Вы дайте задание, Михаил Альбертович, – обратился Жириновский к главе минздрава Михаилу Мурашко, – [выяснить], какое количество из заболевших в нашей стране прививок не делали. Я уверен, что большинство заболевших прививок от гриппа никогда не делали. Занимались саботажем, ослабили свой организм, не сделали гибкой иммунную систему – и болеют».

Кроме того, главный либерал-демократ страны призвал отчислять из медицинских вузов студентов, которые отказываются работать в больницах с коронавирусными пациентами. Абитуриентов, по его мнению, следует водить на экскурсии в морги и операционные. «Они идут диплом получить и сидеть дома!» – с возмущением заявил лидер ЛДПР, отметив, что не работающие по специальности врачи есть и среди депутатов Госдумы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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