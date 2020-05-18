Еще один депутат Госдумы заразился коронавирусом

Шестой депутат Госдумы заразился коронавирусом, передает «Интерфакс» со ссылкой на советника спикера нижней палаты парламента Анастасию Кашеварову.

«На сегодняшний день у шести депутатов Госдумы положительный тест на коронавирус. Двое депутатов уже выписаны. Двое находятся в больнице. Двое находятся на лечении и карантине дома», – отметила Кашеварова.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал о пяти зараженных COVID-19 депутатах. В их числе представители фракции КПРФ Дмитрий Новиков и Леонид Калашников, которые уже выписаны из медучреждения. В больнице в настоящее время лечатся депутаты от фракции «Единая Россия» Светлана Максимова и Оксана Пушкина.

Вашингтон, Светлана Антонова

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