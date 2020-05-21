У пяти депутатов Госдумы обнаружены антитела к COVID-19

У пяти депутатов Госдумы в результате тестирования обнаружены антитела к коронавирусной инфекции. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сегодня на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, обследование депутаты проходили в среду и сегодня утром до заседания. «Есть те, кто по итогам теста увидели, что они ранее болели, потому что у них обнаружены антитела, – сказал Володин. – У нас таких депутатов пять человек. И вот когда с ними стали разговаривать на предмет – «а когда вы себя чувствовали плохо и чем вы занимались?» – оказалось, конечно, что они все работали».

Володин уточнил, что «из тех, кто приобрел антитела, повезло фракциям ЛДПР, «Единая Россия» и КПРФ», и обратился к коллегам с просьбой при недомогании оставаться дома, пользуясь при необходимости дистанционными возможностями работы в Госдуме.

Спикер нижней палаты парламента напомнил, что несколько депутатов Госдумы уже переболели COVID-19. «Выписались из больницы из четверых трое, один депутат находится в больнице до сегодняшнего дня, – сообщил он. – Есть наши коллеги, которые перенесли заболевание на ногах».

Ранее сообщалось, что COVID-19 диагностирован у шести депутатов Госдумы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.05.20

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