В Госдуме нашли еще одну пострадавшую от антикоронавирусного карантина отрасль

Правительству РФ предложат включить книгоиздание в список наиболее пострадавших от ограничительных антикоронавирусных мер отраслей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий запрос направит в кабинет министров комитет Госдумы по информационным технологиям и связи.

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента с такой инициативой выступили депутаты от «Справедливой России» Елена Драпеко и Олег Шеин. «В результате сегодняшнего спада книгоиздательское дело потеряло до 80% своей мощности, – обратила внимание Драпеко. – Мы просим включить наше книгоиздательство в перечень отраслей, которые требуют помощи от правительства. Сегодня они в такой перечень не входят, к сожалению».

Депутат напомнила, что даже в блокадном Ленинграде работало книгоиздание, и в России хранится целая библиотека блокадной книги. «А мы сегодня можем оказаться в ситуации, когда банкротами окажется не только малые и средние, но и достаточно крупные издательства», – предупредила Драпеко.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи идею поддержал.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.05.20

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