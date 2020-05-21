ФСБ обезвредила наркоОПГ: поставляли героин из Афганистана

В России обезврежена крупная преступная группировка, которая поставляла в героин из Афганистана. Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, из незаконного оборота изъято более 48 кг героина, пресечена противоправная деятельность пятерых членов ОПГ.

В ведомстве уточнили, что трансграничная этническая ОПГ разработала обширные каналы транспортировки и сбыта высококонцентрированного афганского героина и орудовала на территории нескольких регионов РФ. Спецоперация по ее обезвреживанию проводилась в несколько этапов. В феврале 2020 года в Подмосковье был задержан с поличным межрегиональный наркокурьер, у которого было изъято 2 кг героина. Затем на территории Калужской области был задержан один из активных участников российского звена ОПГ, из незаконного оборота изъято около 13 кг героина.

В мае с поличным задержаны организатор и активные члены ОПГ, из незаконного оборота изъято не менее 33 кг героина.

В отношении задержанных возбуждено 7 уголовных дел и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.05.20

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