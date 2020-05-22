«Это аннулирует Трудовой кодекс»: в Госдуме заявили о «ползучем разгроме» прав россиян

В России аннулируется Трудовой кодекс, поскольку правительство намерено забрать себе все полномочия по регулированию трудовых отношений, которые ранее были у нижней палаты парламента. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин.

«В большом законопроекте есть 5 строчек, в которых сказано, что в связи с пандемией теперь правительство определяет правила трудовых отношений, – сообщил он. – То есть 8-часовой рабочий день или нет, <…> имеет человек защиту от увольнения или такой защиты у него нет, все эти полномочия теперь от парламента переходят к правительству Российской Федерации. Это по сути аннулирует Трудовой кодекс».

Шеин подчеркнул, что против правительственной инициативы в парламенте накануне голосовала только фракция «эсеров». «Мы считаем недопустимым под соусом рассказов о пандемии ползучий разгром трудовых прав работников нашей страны», – заявил депутат.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» был внесен в Госдуму правительством РФ 7 мая, а 21 мая принят во втором чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

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