Госдума приняла третий пакет «антивирусных» мер: в документе оказалась «большая бочка дегтя»

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении законопроект о третьем пакете «антивирусных» мер, анонсированных президентом РФ Владимиром Путиным. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в документ включена поправка правительства РФ, о которой не сообщал глава государства. Речь идет о передаче полномочий по регулированию трудовых отношений россиян от законодательной власти кабинету министров.

«Не очень хорошо смешивать несколько ложек меда с большой бочкой дегтя», – охарактеризовал поправку с думской трибуны депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин. Он подчеркнул, что речь идет о продолжительности рабочего времени, сверхурочных работах, а также вопросе о срочных трудовых договорах, которые подразумевают полную зависимость работника и невозможность добиваться лучших условий труда, включая лучшую заработную плату.

«Нам говорят, что все это будет обсуждаться правительством уже без Госдумы на трехсторонней комиссии, и российский парламент рекомендует правительству РФ защищать интересы работников и не ущемлять их основные права, – пояснил Шеин. – Возникает вопрос – что такое основные права, и не основные? Если основные права не надо ущемлять, значит, есть какие-то не основные, которых рекомендация Думы не касается. Но мы хорошо понимаем, что рекомендация – это не более чем совет».

Парламентарий обратил внимание, что профсоюзная сторона – в частности, Конфедерация труда и Федерация независимых профсоюзов России выступили против этой поправки. «Об это правительство вытерло ноги и внесло в парламент, и вчера парламент тоже вытерев ноги о мнение профсоюзной стороны, за это дело проголосовал», – сказал он.

По его словам, в таких условиях работодатели намерены идти дальше – уже прозвучало предложение рассмотреть «инициативу, чтобы в четыре раза быстрее увольнять российских работников». «Тут все беспокоятся, чтобы безработицы не было, ведут трансферты малому бизнесу на зарплату, и в это время олигархический бизнес хочет быстрее увольнять работников», – указал парламентарий.

Между тем, представители фракций КПРФ и «Единая Россия» заявили, что будут поддерживать правительственный документ.

После пространного выступления депутата Госдумы от «ЕР» Андрея Исаева в поддержку законопроекта, не выдержал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который пристыдил коммунистов, «единороссов», а заодно и «эсеров» за несоблюдение договоренностей: ранее Совет Госдумы для экономии времени решил отменить выступления парламентариев в поддержку законопроектов в третьем чтении. Во время эпидемии нижняя палата парламента решила заседать только по два часа, и законы принимать в ускоренном порядке.

«Сейчас двое «за» выступили. А один, даже если против – тоже не надо. Надо же понимать, что мы делаем, каждый день умирают сотни людей, уже тысячи умерли! А мы тут хотим друг перед дружкой поизгаляться! Подход к прессе был, там и говорите. [Законопроект] обсуждали в первом и втором чтении, сейчас в третьем, может еще четвертое придумаете? Совесть надо иметь! Граждане ждут законов, а вы тут друг перед дружкой танцуете кадриль! ЛДПР же не делает этого, у нас думаете замечаний нету? Мы специально ускоряем принятие законов!» – заявил он.

В итоге за федеральный закон с поправкой правительства о регулировании трудовых отношений проголосовало 337 депутатов, против один, и еще двое парламентариев воздержались.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции был внесен правительством РФ 7 мая, и 21 мая принят во втором чтении. Документ предусматривает меры поддержки, в частности, туристической отрасли, малому и среднему предпринимательству, увеличение минимального пособия по уходу за ребенком, целую серию налоговых льгот – от уплаты НДФЛ будут освобождены выплаты соцработникам, работающим с больными коронавирусом.

Москва, Татьяна Дорофеева

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