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Пятница, 22 мая 2020, 14:46 мск

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Госдума освободила РПЦ от налогов из-за коронавируса

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила освобождение от налогов и страховых взносов религиозные организации на второй квартал 2020 года. Согласно документу, от налога на прибыль освобождается имущество и деньги организаций, которые передаются для борьбы с коронавирусом.

Такие нормы содержались в законопроекте «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части мер налоговой поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции), который был принят сегодня парламентариями сразу во втором и третьем чтении.

Представляя документ, глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров уточнил, что документ с поправками был разослан парламентариям только сегодня в 4:54 утра. «У всех фракций есть это письмо. Может быть, кто-то не успел прочитать, но все вопросы в этом законе реально учтены», – заверил он.

Примечательно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин почти две минуты убеждал парламентариев не выступать по мотивам документа для экономии времени, после чего депутаты от этой идеи отказались.

В результате федеральный закон был принят 354 голосами.

Москва, Татьяна Дорофеева

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