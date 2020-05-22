Россия не будет выдавать беженцев, получивших вид на жительство

В России не будет лишать статуса украинских беженцев, получивших вид на жительство. Соответствующий законопроект Госдума приняла сегодня в первом чтении. В качестве примера докладчик привел ситуацию с беженцами в Донецкой и Луганской республик, заявив, что выдача вида на жительство вместе с удостоверением беженца «нивелировало норму федерального закона».

Как пояснил депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий, по действующему в России законодательству беженец, получивший вид на жительство, утрачивает защиту от возвращения против его воли на территорию своего прежнего места жительства. При этом причины, по которым граждане других государств могут просить убежища в России, различны – в частности, это могут быть политические мотивы, из-за которых оставаться на родине может быть опасно.

По словам парламентария, такие случаи уже были. «Практика, сложившаяся с урегулированием правового положения, в том числе граждан Украины, проживающих сегодня на территории ЛНР и ДНР показала, что вид на жительство выдавался к удостоверению беженца или к свидетельству о предоставлении временного убежища, что фактически нивелировало норму федерального закона о беженцах, предусматривающих утрату статуса после получения разрешения на постоянное проживание на территории РФ», – уточнил Водолацкий.

Свидетельство о предоставлении убежища в РФ будет являться для беженца также удостоверением личности. Докладчик подчеркнул, что законопроект уже поддержали все думские фракции.

Вопросов и возражений у депутатов Госдумы не оказалось. Законопроект единогласно поддержали 347 парламентариев.

Москва, Татьяна Дорофеева

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