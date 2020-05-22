Госдума разрешила себе сдвинуть дату подачи депутатских деклараций

Депутаты Государственной думе разрешили себе изменить срок публикации деклараций о доходах. Соответствующее постановление было принято сегодня на пленарном заседании большинством голосов. Глава комитета по регламенту Ольга Савастьянова заявила, что такие меры разработаны «в связи с принятым указом президента».

Согласно постановлению, поправка вносится в думское положение о порядке размещения на сайте нижней палаты парламента сведений о доходах и расходах, и предоставлении этих данных общероссийским СМИ. Документ разрешает думской профильной комиссии изменить срок публикации деклараций.

Вопросов к Савастьяновой у народных избранников не возникло. Поправки в постановление поддержали 258 депутатов, против проголосовали 19 и один воздержался.

Ранее сведения о доходах и расходах депутатами Госдумы обычно предоставлялись ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом.

Москва, Татьяна Дорофеева

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