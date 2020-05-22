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Пятница, 22 мая 2020, 15:37 мск

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«Кому платить, кому – нет»: Госдума спросит у Мишустина о выплатах врачам

Правительству РФ придется разъяснить свое постановление о стимулирующих выплатам работникам медицинских организаций за работу с больными COVID-19. С соответствующим запросом в кабинет министров обратится Государственная дума. Предложение, выдвинутое депутатами нескольких фракций, сегодня было одобрено на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Предлагается обратиться в правительство РФ за информацией об исполнении постановления №415, о выплатах медработникам, – сообщил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куриный. – После обращения президента с 484 постановлением, слава Богу, порядок навели, медики выплаты стали получать – те, что работают в «ковидных» госпиталях. А что делать с остальными – до сих пор ясности у регионов нет. Кому платить, кому нет, в каких объема, что считать».

В частности, правительство попросят четко назвать адресатов этих средств, определение групп риска, общую сумму, выделенную на выплаты, и количество медиков, которые уже получили полагающиеся суммы.

Думский комитет по здравоохранению, вопреки обыкновению, инициативу с запросом поддержал. «Такое обращение думы придаст вес всем нашим усилиям», – заявил глава комитета Дмитрий Морозов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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