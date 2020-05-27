«Это что, хитрая уловка, чтоб на рыбалку сходить?» Депутатам Госдумы рекомендовали не ездить на встречи с избирателями

Депутатов Государственной думы попросили не ездить в регионы для работы с избирателями. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким предложением к коллегам обратился спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, количество парламентариев с подтвержденным COVID-19 «медленно, но растет» – так же, как и число положительных тестов на антитела.

«Так как встречи в регионах в любом случае невозможны из-за запрета на проведение массовых мероприятий, находите другие возможности для коммуникаций», – посоветовал он. По словам Володина, парламентариям лучше остаться в Москве, а в регионы отправиться уже после снятия ограничений.

Спикера Госдумы поддержал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Зачем вам ехать в регионы, я не понимаю? Все мероприятия запрещены, никто к вам [на прием] не придет. Это что, хитрая уловка, чтоб на рыбалку сходить? – с напором поинтересовался он у коллег. – Никто к вам не придет, и вы не имеете права собирать. И в самолете вы летите – что вы там будете делать, заражаться и заражать других? Растет число заболевших депутатов, на каждую тусовку ходят – вчера было опять от КПРФ мероприятие, Журавлев не вылезает из этих тусовок. Там вы заражаетесь, там же люди не проверены никем. Вы полпарламента заразите».

После этого Жириновский обратился к спикеру Госдумы с предложением сократить количество присутствующих в зале депутатов. «Во всех парламентах мира в зале сидит 20-30 человек, я не видел ни одного парламента с таким количеством депутатов, достаточно 100 депутатов в зале», – отметил он.

Со своей стороны Володин уточнил, что для поездки в регион депутат может взять три справки о тестах и предъявить их в доказательство, что он не является инфицированным. Но при этом «надо понимать целесообразность и необходимость», сказал спикер Госдумы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.05.20

Депутатов Мосгордумы лишили голоса: доклад главы управления Роспотребнадзора о COVID-19 приняли без вопросов. / Скоро разрешат гулять: Роспотребназдзор считает Москву готовой к частичному снятию коронавирусных ограничений. / Эксперт предупредил о рисках ночной зарядки смартфонов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»