Спикер Госдумы рассказал про «поставщиков коронавируса»: «Там не соблюдаются никакие стандарты»

Российским туристам, желающим отдыхать за рубежом, лучше остаться в России, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в странах Европы здравоохранение менее эффективно, чем в РФ, и «там не соблюдаются никакие стандарты», что может обернуться для России новой волной covid-19.

«Мы с вами видим, что предпринимает и Испания, и другие страны. Они приглашают наших граждан к себе отдыхать, – возмущенно сообщил Володин во время правительственного часа на пленарном заседании Госдумы. – Привезут заразу. Вы видите, насколько у них менее эффективно здравоохранение? Насколько там не соблюдаются никакие стандарты. Мы окажемся в ситуации, что будем, как и в самом начале, бороться с проблемой, которую нам привезли. Нам привезли вот этот коронавирус. Чего мы пытаемся здесь объяснить, как проблема наша. Да, она действительно уже мировой носит характер, но нам ее привезли, и именно из Европы».

Как заявил спикер Госдумы, что covid-19 в Россию был завезен не китайцами, «несмотря на то, что китайцев много в Москве». «А вот Италия, Америка и ряд других стран – Франция, да – были поставщиками этой проблемы», – сказал Володин.

Он также подчеркнул, что правительству и депутатам следует уже сейчас начать работу над мерами поддержки российской туристической отрасли. «Чтобы все наши туристы, желающие отдохнуть за рубежом, все-таки остались здесь: попали в Крым, в Краснодарский край, на Волге хороший отдых, – заявил Володин. – Давайте продумаем это все, и предложим отрасли и гражданам. А иначе мы будем строить гостиницы для приезжающих, которые приедут заболевшими».

Как полагает Володин, российский внутренний туризм может за это время стать более привлекательным. «Турция приглашает, а мы молчим. Сколько мы молчать будем? Сейчас уже начнут искать, как туда выехать, через какие страны. А потом будут говорить «назад нас доставьте» и «помогите в лечении», – отметил он.

При этом спикер Госдумы не уточнил, касаются ли его прогнозы россиян, уже переболевших covid-19 и обладающих к нему иммунитетом.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.05.20

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