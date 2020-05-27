Жириновский предупредил об опасности коллекций бабочек и археологических находок

Российских туристов не следует «посылать в страны, где в пищу употребляют всякую гадость», а турагентства, работающие с зарубежными государствами, нужно закрыть. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы. Ситуацию с возвращением туристов на родину политик назвал анархией.

«Надо прекращать выезжать за границу, и турагентства надо закрывать, которые направляют наши деньги туда, – заявил Жириновский. – Мы до сих пор вывозим туристов. Вы понимаете, что мы единственная в мире страна, которая уже два месяца собирает своих граждан со всей планеты. Это анархия в чистом виде! Ведь они поехали через турагентства в апреле или в марте, когда уже была пандемия – и никто не запретил выезд, никто не остановил деятельность турагентств».

По мнению лидера ЛДПР, для турагентств должны быть открыты не все страны. «Ни в коем случае не посылать людей в страны, где в пищу употребляют всякую гадость, все что ползает по земле. Нам зачем это нужно? Там где в пищу употребляют летучих мышей. У нас уже через интернет продают сушеную летучую мышь! Вы что делаете?» – заявил он.

Как считает Жириновский, заразными могут быть также коллекции бабочек, которые «засушены вместе с вирусами», и археологические экспонаты. «Раскопки могут привести к тому, что мы увеличим заболеваемость, – предупредил он. – И сибирская язва, и корь, и чума, и тиф, и вот этот коронавирус – это все находится в животных, которые погибли, и людях, которые погибли. А мы раскапываем».

За все время выступления с трибуны Госдумы Жириновский, в отличие от своих коллег, ни на минуту не снял маску. Ранее лидер ЛДПР требовал запретить депутатам участвовать в телевизионных программах, поскольку, по его мнению, они могут принести вирус в зал заседаний Госдумы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.05.20

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