«Россию превращают в проходной двор»: Госдума разрешила иностранцам и лицам без гражданства привозить в страну всех родственников

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента одобрен законопроект, упрощающий переезд в Россию семьям иностранцев-собственников недвижимости в РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», против инициативы правительства выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов, который заявил, что закон открывает «не только двери, но уже и форточки».

Нилов пояснил, что в тексте законопроекта в первом чтении говорилось, что иностранец-собственник недвижимости в РФ может принимать и регистрировать всю свою родню только в том случае, если он сам является высококлассным специалистом. Ко второму чтению поправкой это ограничение было снято.

«Мы в открытые двери добавляем открытые форточки, – возмутился Нилов. – Развалюху в деревне можно получить в собственность, и приглашай лиц без гражданства и иностранных граждан, кто бы они ни были, привози сюда всех своих родственников и всю свою семью!.. Не то время сегодня, чтобы таким образом решать, в том числе и демографические проблемы в России, тем более, это не относится соотечественникам. Кто им будет обеспечивать социальные пакеты? Кто будет работу давать?»

Между тем докладчик по законопроекту – депутат от «Единой России» Умахан Умаханов в ответ заявил, что на заседание в комитет приглашали представителей всех фракций, и там «не было никаких противоречий».

Против поправки в итоге проголосовали лишь 16 депутатов, один воздержался, а 249 парламентариев поддержали идею правительства разрешить иностранцам привозить в Россию всех своих родственников. Во втором чтении документ был принят при 265 голосах «за» и 17 «против», после чего Умаханов предложил поставить его на голосование в третьем, окончательном чтении.

Думская оппозиция не упустила возможность еще раз предупредить коллег об опасности принимаемого ими закона. «Коллега [единоросс Константин] Затулин правильно говорил: цель законопроекта – снять бюрократические препоны и преграды для того, чтобы соотечественники имели возможность беспрепятственно вернуться на свою родину, – напомнил депутат Нилов. – Соотечественники – это люди, у которых русская культура, русская душа, русский язык! Во что превращается эта карета благих намерений? В очередную тыкву! Затулину не дали включить в текст то, что это касается соотечественников».

Как считает Нилов, правительственный закон таким образом фактически разрешает любому иностранцу или лицу без гражданства, как только у него появляется собственность в России, привозить в страну всю свою родню. Размер жилья при этом неважен: собственник может пригласить в крошечный дом в деревне неограниченное количество своих родственников. «Ни имущественного ценза, ни наличия даже профессии, я уже не говорю про язык, культуру и знание законов России, – подчеркнул парламентарий. – Для кого нужен этот проходной двор? (…) Мы не должны открывать нараспашку двери всем желающим получить здесь социальные пособия, бесплатное здравоохранение, образование и так далее – причем без всяких условий. У них большие будут потребности, потому что семьи у них, как правило, большие».

Нилов призвал коллег из «Единой России» «не делать из нашей страны такую, в которую потом соотечественники не захотят возвращаться».

В поддержку законопроекта неожиданно выступил депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Он заявил, что спорная поправка напротив, ужесточает правило для иностранных собственников недвижимости в России. Теперь иностранец, выступающий принимающей стороной, «будет обязан бегать по всем инстанциям и регистрировать членов своей семьи по месту пребывания», пояснил он.

В результате законопроект в третьем чтении был принят 272 депутатами при 18 голосах против и одном воздержавшемся.

В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас иностранные граждане не вправе ставить других иностранных граждан на учет по месту пребывания в своем жилье, исключения предусмотрены для высококвалифицированных специалистов в отношении себя и членов своей семьи, а также для иностранных граждан, являющихся собственниками жилых помещений, в отношении только себя.

Таким образом, закон теперь предоставляет такую возможность для всех категорий иностранных граждан, являющихся собственниками жилых помещений. «Кроме того, законопроектом предлагается уравнять в правах и обязанностях постоянно проживающих и временно проживающих иностранных граждан в части постановки на миграционный учет по месту пребывания в общем порядке и в отдельных случаях, предусмотренных пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 20 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Предлагаемое изменение обусловлено схожестью указанных правовых статусов и направлено на повышение эффективности миграционного учета и контроля за пребыванием иностранных граждан», – говорится в пояснительной записке к документу.

Москва, Татьяна Дорофеева

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