Госдума хочет разрешить блокировать СМИ за «обоснование экстремизма»

Генеральный прокурор РФ может получить право блокировать СМИ за оправдание или обоснование экстремистской или террористической деятельности. Такой законопроект разработала комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Как говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента, комиссия под руководством депутат от «Единой России» Василия Пискарева установила факты «распространения представителями зарубежных правозащитных организаций и СМИ, в том числе через сеть Интернет, информации, содержащей обоснование или оправдание экстремистской деятельности по соображениям политического, идеологического, религиозного характера». Пискарев заявил, что примером может служить история с появлением фотографий нацистов на сайте акции «Бессмертный полк». По его словам, ряд западных СМИ пытался оправдать размещение этих снимков.

В результате комиссия предложила внести поправки в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые позволят генпрокурору и его заместителям принимать решения об «ограничении доступа к информации, содержащей обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности».

Стоит отметить, что пока заблокировать СМИ без решения суда может только Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры за призывы к осуществлению экстремистской или террористической деятельности.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.05.20

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